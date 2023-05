Sanierung der Gundelsdorfer Ortsdurchfahrt beginnt am Montag

Die Gundelsdorfer Ortsdurchfahrt ist ab Montag nur noch halbseitig befahrbar. Später wird sie ganz gesperrt. Der Bürgermeister hat eine Bitte an die Anwohner.

Die Ortsdurchfahrt von Gundelsdorf wird ab Montag, 15. Mai, mehrere Wochen lang saniert. Die viel befahrene Staatsstraße 2035 wird dabei zeitweise komplett gesperrt.

Zwei Wochen lang ist zunächst eine halbseitige Sperre mit Ampelschaltung vorgesehen. Ab Dienstag, 30. Mai, bis Freitag, 9. Juni, ist die Ortsdurchfahrt in beiden Richtungen komplett gesperrt. Die offizielle Umleitung über Baar ist ausgeschildert. Ab Samstag, 10. Juni, wird die Ortsdurchfahrt laut einer Mitteilung des staatlichen Bauamtes Augsburg wieder für den Verkehr freigegeben.

Bürgermeister: Bei gefährlichem Schleichverkehr gleich an Gemeinde wenden

Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) bat in der Sitzung des Marktgemeinderats am Donnerstag die Anwohnerinnen und Anwohner, sich gleich an die Rathausverwaltung zu wenden, wenn es zu gefährlichem Schleichverkehr auf Nebenstrecken komme – "nicht erst, wenn sich der Volkszorn aufgestaut hat".

Auf der Staatsstraße in Gundelsdorf wird die Deckschicht auf einem knapp 900 Meter langen Abschnitt auf ganzer Breite erneuert. Die obersten drei Zentimeter werden abgefräst und neu eingebaut. Während der ersten Bauphase bis Pfingstmontag, 29. Mai, werden die sanierungsbedürftigen Pflasterzeilen und Rinnen abschnittsweise erneuert. In dieser Zeit wird dem staatlichen Bauamt zufolge auf der kompletten Strecke ein Halte- beziehungsweise Parkverbot eingerichtet. In der zweiten Bauphase vom 30. Mai bis 9. Juni ist die Staatsstraße 2035 in Gundelsdorf voll gesperrt. Für die Deckenerneuerung sind 250.000 Euro veranschlagt. Kostenträger ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das staatliche Bauamt.

Wunsch nach Bau einer Querungshilfe bleibt unerfüllt

Aus der von Thomas Huber (Bürgerblock) im April geforderten Querungshilfe wird jedoch nichts. Laut staatlichem Bauamt reicht dafür allein schon der Zeitrahmen nicht aus. Zu Sissi Veit-Wiedemanns (CSU) Frage nach einer besseren Wasserführung antwortete das staatliche Bauamt, diese werde "wesentlich verbessert und wieder so hergerichtet, wie ursprünglich vorgesehen". Mehr allerdings nicht, da es sich "lediglich um eine oberflächliche Sanierung" handle.