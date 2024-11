Der Reisejournalist Harald Mielke zeigt am Mittwoch, 20. November, in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Pöttmes eine Multivisions-Show mit dem Titel „Saudi-Arabien - Der neue Stern am Tourismushimmel?“. Seit sich das erzkonservative sunnitische Königreich Saudi-Arabien Ende 2019 erstmals für ausländische Gäste geöffnet hat, ist das Interesse riesig. Seither gelten die Hauptstadt Riad und Jeddah, die Metropole am Roten Meer, ebenso wie die Nabatäer-Stätten Hegra und Al Ula als Must-Sees in einem Land der Superlative. Die Multivisions-Show beginnt um 19 Uhr in der Grund- und Mittelschule Pöttmes. Anmeldung über die Vhs.

