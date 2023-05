Schellmannskreuth soll 60 Hektar Solarparks bekommen

Plus In mehreren Solarparks um den Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth soll Sonnenenergie erzeugt werden. Nicht alle Gemeinderatsmitglieder sind einverstanden.

Rund um den Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth will die Firma Anumar aus Ingolstadt Solarparks mit einer Gesamtfläche von etwa 60 Hektar bauen. Nun machte der Marktgemeinderat den Weg dafür frei.

Die Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen auf mehreren Teilflächen entstehen. Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, dafür zwei Bebauungspläne aufzustellen. Gegenstimmen kamen jeweils von Sissi Veit-Wiedemann, Claus Kopold (beide CSU), Erich Poisl (CWG) und Drittem Bürgermeister Hubert Golde (fraktionslos).