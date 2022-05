Schlägerei: In Pöttmeser Disco geraten zwei Jugendgruppen aneinander

Die Aichacher Polizei berichtet nach einer Schlägerei in einer Pöttmeser Disco von einer aggressiven Grundstimmung. Zwei Beteiligte werden dabei verletzt.

Zu einer Schlägerei ist es in der Nacht zum 1. Mai in einer Diskothek in Pöttmes gekommen. Dabei waren zwei Jugendgruppen aneinander geraten.

Wie die Aichacher Polizei mitteilt, fand die Auseinandersetzung kurz vor 4 Uhr statt. Die Jugendgruppen seien zunächst verbal und dann körperlich aneinander geraten. Laut Polizei kam es „zu einer wechselseitigen Körperverletzung“.

Nach Schlägerei in Pöttmeser Disco trifft die Polizei auf Aggression

Vor Ort hatten es die Beamten offenbar nicht leicht. Im Pressebericht ist davon die Rede, dass die Aufnahme des Sachverhalts durch die Alkoholisierung und die aggressive Grundstimmung erschwert worden sei. Beteiligt waren insgesamt sieben junge Leute. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. (jca)