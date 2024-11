Großes Stelldichein in Schloss Schleißheim

Letzte Schleppjagd der Saison: Bereits zum 25. Mal beendete der Schleppjagdverein von Bayern seine Herbstjagdsaison auf dem historischen Gelände um Schloss Schleißheim und der legendären Schleißheimer Heide. Rund 60 Reiter und weitere 100 Gäste folgten der Einladung des Präsidenten des Schleppjagsvereins von Bayern mit Sitz in Gundelsdorf (Pöttmes), Toni Wiedemann. Nach dem Empfang im Schloss wurden die Pferde gesattelt. Das Stelldichein vor dem Schloss zog viele Gäste an, die den Jagdverlauf im Park und auf der Heide verfolgen konnten. Zwei Bläsergruppen mit französischen Parforcehörnern begleitete die Jagdgesellschaft mit den passenden Signalen und sorgten für eine besondere Atmosphäre. Der Verein versteht sich als Bewahrer von Tradition und jagdlichem Brauchtum. Aus diesem Anlass finden die meisten Schleppjagden rund um Burgen und Schlösser in Bayern statt. Den Sport und seine Kultur dahin zurückbringen, wo er einst entstand und gepflegt wurde, ist die Philosophie des Vereins. Weiterer Bilder und Informationen unter www.schleppjagd.de.