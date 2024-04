Pöttmes-Schnellmannskreuth

Schwerlastverkehr macht den Schnellmannskreuthern Sorgen

Die Schäden unter anderem durch den Schwerlastverkehr sind in der Unterbernbacher Straße in Schnellmannskreuth unübersehbar.

Plus Bei der Bürgerversammlung in dem Pöttmeser Ortsteil sprechen die Bürger den Zustand der Straßen und Feldwege an, aber auch den geplanten Solarpark.

Von Inge von Wenczowski

Vor allem der Schwerlastverkehr sowie ein geplanter Solarpark beschäftigten die insgesamt 41 Anwesenden, unter denen fünf Ratsmitglieder und ein Ortssprecher waren, bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth. Zunächst aber stellte Bürgermeister Mirko Ketz den Jahresbericht für 2023 vor. Im Anschluss war Zeit, um Fragen und Anregungen zu bringen. Die wurde gerne genutzt. Besonders der Zustand der Straßen und asphaltierten Feldwege beschäftigte viele.

Ein Bürger regte an, zu handeln, bevor die Schäden noch größer werden. Besonders reparaturbedürftig sei der landwirtschaftliche Weg Richtung Ingstetten auf Höhe des bestehenden Solarparks. Ketz erwiderte, der Weg sei keine Verbindungsstraße. Er habe ihn jedoch kürzlich begutachtet, da er Thema bei einer Bürgerversammlung in Inchenhofen war. Es werde überprüft, was zu tun sei.

