Bayerisches Kabarett vom Feinsten im Schorner Schlosshof

Plus Beim Kabarettabend im Schlossgarten in Schorn begeistern Franz Breitsameter, Cengiuz Öztunc und die Gruppe Namenlos das Publikum. Unter anderem gibt es Anstandsunterricht.

Welche Wetter-App gilt nun? Das brachte die Veranstalter des Kabarettabends im Pöttmeser Ortsteil Schorn in den Tagen zuvor ganz schön ins Schwitzen. Keine hatte recht. Die Open-Air-Veranstaltung konnte vollständig ohne Regen und Gewitter durchgezogen werden. Franz Breitsameter, die Gruppe Namenlos und Cengiz Öztunc begeisterten am Samstagabend das zahlreiche Publikum mit einem bayerischen Kabarett-Festival im Schlosshof.