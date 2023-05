Dreister Dieb schraubt Schneefanggitter vom Kirchendach in Schorn ab

Die Polizei meldet einen kuriosen Kupferdiebstahl in Schorn. Seit dem Wochenende fehlen Regenrohre und Fanggitter der Kirche. Wie ist der Täter vorgegangen?

Dieser Diebstahl ist ebenso kurios wie dreist: Seit dem Wochenende fehlen Regenfallrohre und Schneefanggitter an der Kirche St. Magnus im Pöttmeser Ortsteil Schorn. Die Aichacher Polizei ist überzeugt: Der oder die Täter hatten es auf das Kupfer abgesehen.

Buntmetalldiebstähle kommen immer wieder vor. Denn für Metalle wie Kupfer gibt es ordentlich Geld beim Schrotthändler. "Kupfer ist begehrt", weiß der Inspektionsleiter der Aichacher Polizei Michael Jakob. Dass Diebe inzwischen schon auf Kirchendächern herumklettern, davon hat er aber bislang noch nichts gehört.

Ist der Dieb mit einer Leiter aufs Kirchendach gelangt?

Der Diebstahl wurde der Polizei, wie sie mitteilt, erst jetzt bekannt. Bislang steht nur fest, dass der oder die Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen etwa fünf Meter Regenfallrohre und circa zehn Meter Schneefanggitter, die an der Kirche angebracht waren, abmontiert und mitgenommen haben. Es sei davon auszugehen, dass die Diebe mithilfe einer Leiter auf das Dach der Kirche gelangt sind, um die Schneefanggitter abschrauben zu können.

In Schorn blieben die illegalen Aktivitäten an ihrer Kirche unbemerkt. Womöglich sei der Diebstahl in der Nacht begangen worden, sagt Polizeichef Jakob. Unklar ist bislang, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Das sei spekulativ. Jakob kann sich aber durchaus vorstellen, dass auch eine Einzelperson die "Arbeit" bewältigen könnte. Diese hätte dann das Gitter auf den Boden werfen müssen. Aber Beschädigungen seien für den Dieb nicht relevant, da es ja um den Wert des Metalls gehe.

Der Diebstahlschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Aichach hofft nun auf Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0.