Pilotprojekt in Schorner Röste: Stadt München will Moorflächen vernässen

München gehören Moorflächen in der Schorner Röste bei Pöttmes. Unter Begleitung des Landesamts für Umwelt ist ein Pilotprojekt zur Wiedervernässung geplant.

Die Stadt München plant ein Pilotprojekt in der Schorner Röste. Sie will ihre Moorflächen in dem Ausläufer des Donaumooses, der bis in den Markt Pöttmes reicht, wiedervernässen. Ziel ist einer Mitteilung zufolge eine modellhafte Nassbewirtschaftung und somit Landwirtschaft unter Bedingungen, die den Torfkörper erhalten und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten sollen.

Bei dem Projekt kooperiert die Landeshauptstadt mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU). Mit einer gemeinsamen Besichtigung der Gutsflächen Schorn der Stadt München im Markt Pöttmes unterstrichen einer Mitteilung zufolge Kristina Frank, Kommunalreferentin der Stadt München und Werkleiterin der Stadtgüter München, sowie LfU-Präsident Christian Mikulla den Stellenwert der bestehenden Zusammenarbeit in Sachen Moor- und Klimaschutz sowie Erhalt und Förderung der Biodiversität.

Vertreterin der Stadt München nennt Schorner Röste ein "Herzensprojekt"

Kristina Frank sagte: "Dieses Pilotprojekt ist ein Herzensprojekt für uns alle." Die Stadt München sei stolz, Vorreiter und Vorbild zu sein, um Vorbehalte in der Landwirtschaft abzubauen und Erfahrungen weiterzugeben. "Durch die Wiedervernässung unserer Flächen in der 'Schorner Röste' und die damit verbundene CO 2 -Einsparung leisten wir einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt unserer bayerischen Tier- und Pflanzenarten." Frank bezeichnete das Projekt in der Schorner Röste als "derzeit das größte seiner Art auf regulären landwirtschaftlichen Nutzflächen in Bayern".

Begleitet durch die Beratung des Bayerischen Artenschutzzentrums im LfU soll der Mitteilung zufolge die bisherige Zusammenarbeit mit dem Stadtgut Schorn langfristig fortgeführt werden. Dabei unterstütze das LfU die Stadt bei Planung und Erstellung passender Moorschutzkonzepte. LfU-Präsident Mikulla sagte: "Anhand des Stadtgutes Schorn als praktizierendem Biolandbetrieb und Bewirtschafter von Moorflächen im Donaumoos soll geprüft werden, wie Moorschutz unter den gegebenen betriebswirtschaftlichen Bedingungen praxistauglich und langfristig realisiert werden kann." Er sprach von einem "wichtigen Pilotprojekt". Man hoffe so, "bei dem wichtigen Thema Moorschutz voranzukommen".

Stadt München und Landesamt für Umwelt kooperieren im Stadtgut Schorn

Darüber hinaus unterstützt das Bayerische Artenschutzzentrum das Stadtgut Schorn bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen gemäß der neuen Bioland-Richtlinie in Kooperation mit Bioland. Dabei sollen Maßnahmen des Betriebs zur Förderung der Artenvielfalt evaluiert und die Übertragbarkeit auf konventionelle Betriebe getestet werden.

Das nach dem Röstgraben benannte Projektgebiet der Schorner Röste ist eine rund 340 Hektar große Fläche zwischen Pöttmes und Ehekirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Es gehört zum Donaumoos, das im Dreieck zwischen Schrobenhausen, Ingolstadt und Neuburg liegt und als Süddeutschlands größtes Niedermoor gilt. (AZ)