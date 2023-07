Publikum in Schorn ist von jungem Orchester hingerissen

Plus Mit seinem Sommerkonzert im Pöttmeser Ortsteil Schorn bereitet das Odeon Jugendsinfonieorchester München den Zuhörerinnen und Zuhörern einen unvergesslichen Abend.

Einen unvergesslichen Abend durften die Zuhörer und Zuhörerinnen am Samstagabend beim Konzert des Odeon Jugendsinfonieorchesters München im Schorner Stadl erleben. Trotz der extrem heißen Außentemperaturen kamen viele Gäste von nah und fern in den Pöttmeser Ortsteil, um den Musikstücken lauschen zu können. Der Schorner Stadl ist dank seiner hervorragenden Akustik bestens geeignet für derartige Veranstaltungen und auch die Temperaturen im Innenraum waren relativ angenehm.

Das Odeon Jugendsinfonieorchester wurde 2006 gegründet und besteht aus etwa 70 jungen Musikern und Musikerinnen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Seit 2010 ist es das Patenorchester der Münchener Philharmoniker, mit denen eine enge Zusammenarbeit besteht.