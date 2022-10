Entscheidung zur Schulsanierung in Pöttmes lässt weiter auf sich warten

Plus Dass die Pöttmeser Schule saniert werden muss, ist unstrittig. Wie das Ziel erreicht werden kann, darauf legt sich der Gemeinderat noch nicht fest.

Die Pöttmeser Grund- und Mittelschule muss saniert werden, das steht außer Frage. Wie allerdings weiterhin vorgegangen werden soll, steht auch nach der jüngsten Beratung im Gemeinderat noch nicht fest. Stattdessen werden jetzt Arbeitskreise eingesetzt.