Schwächeanfall am Steuer: Auto rammt geparktes Fahrzeug in Pöttmes

Wegen eines Schwächeanfalls verliert ein 71-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW. Sein Auto prallt gegen einen geparkten Wagen. Der Mann kommt ins Krankenhaus.

Wegen eines Schwächeanfalls am Steuer hat ein 71-jähriger Mann am Mittwoch in Pöttmes einen Unfall verursacht. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Laut Polizei war der 71-Jährige kurz vor 11 Uhr mit seinem BMW auf der Von-Gumppenberg-Straße in Richtung Gumppenberg unterwegs. Kurz vor der Untertunnelung der Staatsstraße 2035 verlor er wegen des Schwächeanfalls die Kontrolle über sein Auto. Der BMW prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen geparkten Hyundai. Danach fuhr der BMW noch etwa 150 Meter weiter, bevor er zum Stehen kam.

Der verletzte Unfallfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Betrag. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle war die Feuerwehr Pöttmes im Einsatz. (AZ)