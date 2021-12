Pöttmes

06:02 Uhr

Schwedenstraße: Pöttmes will Fördergelder für Sanierung beantragen

Die Schwedenstraße in Pöttmes ist in einem schlechten Zustand. Um sie zu sanieren, beantragt die Gemeinde Fördergelder aus der Städtebauförderung.

Plus Seit vielen Jahren will der Markt Pöttmes die Schwedenstraße im Kernort neu gestalten. Nun will er Fördergelder beantragen. Möglicherweise profitieren auch Seitenstraßen.

Von Nicole Simüller

Die Schwedenstraße in Pöttmes ist seit Langem dringend sanierungsbedürftig. Die Marktgemeinde will nun beantragen, dass die Neugestaltung in die Städtebauförderung 2022 aufgenommen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen