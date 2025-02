Skiclub Pöttmes schließt Kurs mit Abschlussrennen ab

Der Skiclub Pöttmes im Rahmen führte sein traditionelles Abschlussrennen durch. Hier konnten sich die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer untereinander messen und zeigen, was sie gelernt haben. Am Hohlriederalmlift in Auffach in der Wildschönau war ein Riesenslalom gesteckt, den jeder Rennteilnehmer zweimal bewältigen musste. Bei den Kleinsten wurde nur der beste Durchgang gewertet, während bei allen anderen die Zeiten aus beiden Durchgängen addiert wurden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.