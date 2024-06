Skiclub Pöttmes feiert 50. Geburtstag mit einem Sommernachtsfest

Der Pöttmeser Skiclub ist 1974 in einer Krise entstanden. 50 Jahre später hilft der Club beim Hochwasser Senioren in Schrobenhausen – und feiert ein Sommerfest.

Seinen Geburtstag zum 50-jährigen Bestehen feierte der Skiclub Pöttmes mit einem Sommerfest. Vorsitzender Bruno Hieber konnte rund 120 Vereinsmitglieder dazu in der Stockbahn des Sportvereins im Pöttmeser Ortsteil Handzell begrüßen. In seiner Begrüßungsrede erinnerte er daran, dass der Verein 1974 aus einer Not heraus entstanden war. Wegen der Ölkrise herrschte im Winter 1973/74 ein Sonntagsfahrverbot für Autos. Um dennoch in die Berge zum Skifahren zu kommen, fuhren die skibegeisterten Pöttmeser zusammen mit dem Bus in die Alpen. Daraus entwickelte sich der zweitgrößte Verein in der Marktgemeinde.

Der Skiclub blieb im Laufe der 50 Jahre nicht nur ein reiner Wintersportverein. Natürlich sind die Ski- und Snowboardkurse und -rennen weiterhin das Herzstück des Clubs. Doch auch Tagesskifahrten führen die Teilnehmer immer wieder zu anderen Zielen. Gesellschaftlicher Höhepunkt der Wintersaison ist natürlich immer die Dreitagesfahrt als Saisonabschluss. Oft zufällig ergaben sich im Laufe der Vereinsgeschichte neue Aufgabenfelder für den Verein. Der Verein veranstaltet Kanu-Fahrten auf der Altmühl und Schlauchbootfahrten auf Donau und Isar. Auch Radtouren waren im Programm. Beim historischen Marktfest ist der Skiclub immer mit der Station zum Sackdreschen dabei.

Zeitmessanlage vom Skiclub Pöttmes wird auch anderswo eingesetzt

Die hochwertige Zeitmessanlage des Vereins wird auch bei mehreren Veranstaltungen im Sommer eingesetzt: beim Reitturnier in Sedlbrunn, bei Dorfläufen des Handzeller Sportvereins, bei den Bundesjugendspielen der Grund- und Mittelschule, bei Radrennen und Inliner Turnieren. Am Ferienprogramm der Gemeinde beteiligt sich der Skiclub seit seiner Einführung mit vielfältigen Unternehmungen. Unter anderem mit Bildersuchfahrten mit dem Rad, Fahrten zu verschiedenen Kletterparks, Wanderungen durch eine Schlucht oder einer Bergtour mit Abfahrten mit der Sommerrodelbahn. In den kommenden Sommerferien werden die Organisatoren am Donnerstag, 21. August, mit einer Gruppe von Kindern die Augsburger Puppenkiste besuchen. Es wird das Stück vom Räuber Hotzenplotz gespielt.

Aus aktuellem Anlass unterstützte der Skiclub das Senioren- und Altenheim St. Georg in Schrobenhausen. Das Heim hat bei der Hochwasserkatastrophe vor vier Wochen einen Schaden von etwa 2,5 Millionen Euro erlitten. Alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten in andere Heime evakuiert werden. Um in dieser schweren Zeit zu helfen, übergab Vorsitzender Bruno Hieber der Heimleitung einen Scheck in Höhe von 2500 Euro als Soforthilfe. Gründungsmitglieder und Mitglieder, die bereits seit 50 Jahren dem Verein die Treue halten, wurden auf der Jubiläumsfeier mit Blumensträußen oder Pöttmeser Schmankerl geehrt.