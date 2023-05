Pöttmes

06:30 Uhr

So wollen Michaela und Vinci Aliberti den ehemaligen Ochsnwirt weiterführen

Plus Michaela und Vinci Aliberti haben den ehemaligen Ochsnwirt gekauft und einiges verändert. Doch Stammgäste können beruhigt sein: Manches bleibt auch beim Alten.

Von Inge von Wenczowski

Neuer Name, neuer Besitzer, neue Küche: Im ehemaligen Ochsnwirt in Pöttmes hat sich zuletzt einiges verändert. Seit wenigen Wochen hat die alteingesessene Gaststätte in Pöttmes unter neuem Namen wieder geöffnet. Der vorherige Besitzer, Georg Krammer, konnte keinen Nachfolger finden und hatte den Familienbetrieb nach 65 Jahren Erfolgsgeschichte deshalb Ende 2022 verkauft. Die neuen Besitzer, Michaela und Vinci Alberti, haben den Gasträumen neues Leben eingehaucht. Fast zehn Jahre betrieben die beiden das Restaurant Da Vinci im Sportpark in Pöttmes. Davor führten sie Restaurants in Mering und Aichach. Nun starten sie mit Da Vinci e Michaela im ehemaligen Ochsnwirt ein neues Projekt.

Drei Monate wurde im alten Ochsnwirt in Pöttmes renoviert

An Pöttmes gefällt den Alibertis vor allem die familiäre Gemeinschaft und sie fühlen sich absolut eingebunden. Daher wurde die Idee, sich an einem anderen Ort niederzulassen, schnell verworfen. "Hier kennen mich so viele Menschen, die immer freundlich sind", sagt der Wirt. Und so ergriffen sie die Möglichkeit, den Ochsnwirt zu erwerben, als dieser zum Verkauf stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

