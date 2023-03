Pöttmes

vor 34 Min.

Solarparks sollen in Pöttmes nur noch auf Problemflächen entstehen

Wo dürfen in Pöttmes künftig noch Solarparks gebaut werden? Dafür legte der Marktgemeinderat nun mehrere Voraussetzungen fest.

Plus In Pöttmes mehren sich die Anfragen von Betreibern, die in der Gemeinde Solarparks bauen möchten. Diese sollen aber nur noch auf bestimmten Flächen entstehen.

Von Nicole Simüller

Welche Flächen sollen im Markt Pöttmes für Solarparks zur Verfügung gestellt werden? Und wie weit soll das gehen? Dazu traf der Marktgemeinderat mehrere Festlegungen.

