Soldatenverein Pöttmes wird nach fast 150 Jahren aufgelöst

Er ist der älteste Verein in Pöttmes und wäre in diesem Jahr 150 geworden. Doch dieses Jubiläum wird der Soldaten- und Kriegerverein nicht mehr erleben. Er wurde aufgelöst. Die Verantwortlichen sahen keine andere Möglichkeit mehr.