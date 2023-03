Sollen Kindergartenkinder in die Turnhalle ziehen, um Platz zu schaffen?

Plus In der Gemeinde Pöttmes fehlen 15 Betreuungsplätze für Krippenkinder. Der Gemeinderat hat deshalb über mögliche Lösungen diskutiert.

In der Marktgemeinde Pöttmes fehlen 15 Betreuungsplätze für Krippenkinder. Einige Familien betrifft das ab September, andere ab Anfang 2024. Ob es bis dahin eine Lösung für die Problematik geben wird, ist bislang unklar – auch nach erneuter Debatte im Pöttmeser Gemeinderat am Donnerstag. Trotzdem diskutierten die Gemeinderatsmitglieder darüber, wie dem Wunsch der Eltern auf Betreuung entsprochen werden könnte.