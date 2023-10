Sonne zieht zahlreiche Besucher zum Herbstmarkt nach Pöttmes

Plus Holzarbeiten, Steaksemmeln, Zauberei - der diesjährige Herbstmarkt in Pöttmes hat vieles geboten. Die Standbetreiber sind zufrieden.

Das teils ungemütliche Wetter bei den diesjährigen Markttagen in Pöttmes hatte bisher dem einen oder anderen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vergangenen Sonntag aber sah es gänzlich anders aus: Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel und so kamen unzählige Besucher und Besucherinnen zum Herbstmarkt. Die einen schlenderten einfach entspannt von Stand zu Stand, die anderen versorgten sich mit allerlei Kleinigkeiten wie selbst gestrickten Socken oder einem schön gestalteten Türkranz.

Anzutreffen waren neben altbekannten Gesichtern auch ein paar Neulinge. Darunter der Drechsler Gerhard Neugebauer, der zwar schon seit zehn Jahren bei den Markttagen auf dem Segmüller-Gelände in Friedberg dabei ist, jedoch zum ersten Mal nach Pöttmes kam. Er bot unter anderem schöne handgefertigte Teller und Schüsseln aus überwiegend heimischen Hölzern an.