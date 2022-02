Sorge ums Trinkwasser: Pöttmeser Räte bleiben bei Nein zu Kiesabbau

Plus Darf im Ebenrieder Forst bei Pöttmes eine Grube zum Kiesabbau entstehen? Der Gemeinderat lehnte sie erneut ab. Doch das Landratsamt ist anderer Ansicht.

Im Ebenrieder Forst zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Stuben und Wagesenberg möchte die Tiefbaufirma Richard Schulz GmbH Kies und Sand abbauen. Schon 2017 und 2021 lehnte der Gemeinderat ab. Nun sagte er erneut Nein. Das Landratsamt vertritt jedoch die Ansicht, dass eine Ablehnung des Vorhabens nicht rechtens ist.