Straßenausbau und Kanal: Markt Pöttmes und Landkreis tun sich zusammen

Die Kreisstraße AIC27 im Bereich des Pöttmeser Ortsteils Reicherstein soll ausgebaut werden. Außerdem müssen die Kanäle umfassend saniert werden. Landkreis und Marktgemeinde wollen dabei zusammenarbeiten.

Der Landkreis übernimmt einer entsprechenden Vereinbarung zufolge die Federführung beim Ausbau der Ortsdurchfahrt. Im Pöttmeser Gemeinderat wurde der aktuelle Planungsstand vorgestellt. Demnach soll im Bereich der Ortsdurchfahrt ein mindestens anderthalb Meter breiter Gehweg auf der Nordseite entstehen. Er weist allerdings eine Engstelle an einem Nebengebäude an der Sebastianstraße auf.