Taktomat investiert 15 Millionen in Produktionsstandort in Pöttmes

Plus Der Automatisierungsspezialist mit über 100 Mitarbeitern baut auf über 20.000 Quadratmetern im Pöttmeser Gewerbegebiete eine neue Produktionshalle und Büroräume.

Von Inge von Wenczowski

Am Anfang stand 1989 ein Zwei-Mann-Unternehmen in einem Büro in der Nähe von Stuttgart. Heute ist der Automatisierungsspezialist Taktomat ein aufstrebendes Mittelstandsunternehmen und investiert kräftig in die Zukunft. 1996 verlagerte das Unternehmen seinen Hauptsitz nach Pöttmes. Da die Produktionsstätte zuletzt an ihre Grenzen gestoßen ist, wird nun ein Neubau in Angriff genommen. Am Freitagnachmittag erfolgte der offizielle Spatenstich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

