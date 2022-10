Theaterpremiere in Gundelsdorf: Aufregung im Kloster Abendrot

Plus Der Gundelsdorfer Liederkranz feiert Premiere. Das Stück spielt im Kloster. Dort brennen die Nonnen Schnaps, während Investoren einen Golfplatz planen.

Ein Geist, eine fehlende Konzession für eine Schnapsbrennerei und skrupellose Investorinnen – das sind die Zutaten für das neueste Theaterstück des Gundelsdorfer Liederkranzes. Am Samstagabend feierte es im Gasthof zur Post in dem Pöttmeser Ortsteil eine gelungene Premiere.