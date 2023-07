Trachtenverein feiert 100-jähriges Bestehen mit Festzelt, Volkstanz und DJ

Seit 100 Jahren gibt es den Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes bereits. Das soll am Festwochenende gebührend gefeiert werden. Das ist geplant.

"Sitt und Tracht der Alten wollen wir erhalten!" ist der Leitspruch des Heimat- und Volkstrachtenvereins Pöttmes. Dieser kann nunmehr auf 100 Jahre Geschichte zurückblicken. Der Erhalt, die Pflege und Weitergabe der traditionellen Tracht, sowie der bayerischen Mundart, Tänze und Bräuche ist das ausgewiesene Ziel des Vereins, was ihnen bisher auch gelungen ist. Das 100. Jubiläum soll deshalb auch gebührend gefeiert werden mit einem Festwochenende, das am 22. und 23. Juli stattfindet.

Monatelang haben die Verantwortlichen überlegt, getüftelt, organisiert und geprobt, um den Gästen etwas Besonderes bieten zu können. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bereits am Freitagabend, 21. Juli, steigt auf dem Volksfestplatz in Pöttmes die "Rand-Moos-Party" mit den DJs Flomat und Bartho. Diese werden überwiegend Hits aus den 90ern und 2000ern auflegen und so für mächtig Stimmung sorgen. Die Karten kosten 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse. Mit inbegriffen ist jeweils ein Freigetränk, Einlass ist ab 18 Jahren und beginnt ab 19 Uhr.

Am Sonntag ziehen die Trachtenvereine in einem Umzug durch Pöttmes

Das eigentliche Gründungsfest ist mit dem Gautrachtenfest des Donaugau-Trachtenverbands Ingolstadt verbunden und startet am Samstag um 17.45 Uhr mit einem Totengedenken am Kriegerdenkmal. Nach dem Bieranstich durch den Schirmherren Baron Franziskus von Gumppenberg im Festzelt am Volksfestplatz um 19 Uhr geht es zu einem gemütlichen Abend mit Blasmusik, Schuhplattlern und Volkstanz über. Ab 22 Uhr können sich die Gäste beim Barbetrieb zusammenfinden und gemeinsam weiterfeiern.

Allerdings geht es am Sonntag für die Mitglieder der beteiligten Vereine schon früh weiter. Bereits um 6.45 Uhr beendet der Weckruf die Nachtruhe, um im Anschluss die Gastvereine begrüßen zu können. Nach einem festlichen Gottesdienst auf dem Marktplatz werden einige Ehrentänze aufgeführt und Ehrungen vorgenommen. Ein Höhepunkt wird der Festumzug der Vereine am Sonntag gegen 13.30 Uhr sein. Nach der Aufstellung geht es Richtung Festplatz, auf dem das Wochenende mit Tänzen und Musik heiter ausklingt.