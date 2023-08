Traktor brennt in Gundelsdorf aus: 70.000 Euro Schaden

Im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf bemerkt ein 77-Jähriger einen lauten Knall an seinem Traktor. Kurz darauf brennt dieser komplett aus. Der Fahrer bleibt unverletzt.

Ein Traktor ist im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkte der 77-jährige Traktorfahrer am Mittwoch gegen 11.35 Uhr während Grubberarbeiten im Bereich der Koppenzeller Straße einen lauten Knall an seinem Same-Traktor. Unmittelbar darauf war der erste Rauch zu sehen. Kurze Zeit später stand der Traktor in Vollbrand.

Traktorbrand in Gundelsdorf: Passanten bemerken hohe Rauchsäule

Der Fahrer konnte das Zugfahrzeug rechtzeitig unverletzt verlassen. Passantinnen und Passanten bemerkten die weithin sichtbare Rauchsäule und alarmierten die Feuerwehr. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr Gundelsdorf schnell vor Ort war, brannte der Traktor komplett aus.

Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf etwa 70.000 Euro. Als Brandursache ist laut Polizei derzeit von einem technischen Defekt auszugehen. (nsi)