Über 100 Zuhörer kommen zum Infoabend über das Thema Glasfaserausbau

In Pöttmes und Baar will eine Firma den Glasfaserausbau eigenwirtschaftlich vorantreiben. Dazu fand eine Auftaktveranstaltung im Pöttmeser Rathaus statt.

Ein Unternehmen will in Pöttmes und Baar auf eigene Kosten den Glasfaserausbau vorantreiben. Zum Auftaktabend kommen über 100 Zuhörer. Was Interessierte wissen müssen.

Der zukünftige Glasfaserausbau im Gemeindegebiet Pöttmes und Baar lockte über 100 Besucherinnen und Besucher zur Auftaktveranstaltung in den Kultursaal im Rathaus. Wer wollte, konnte die Veranstaltung per Live-Stream von zu Hause aus verfolgen. Vor Kurzem war ein Kooperationsvertrag mit der Firma UGG (Unsere grüne Glasfaser) geschlossen worden, der einen nahezu flächendeckenden Ausbau in den bis jetzt unterversorgten Gebieten im gesamten Gemeindebereich vorsieht. Der Ausbau in der FTTH-Variante (Glasfaser bis ins Haus) erfolgt dabei eigenwirtschaftlich durch die UGG. Der Marktgemeinderat hatte sie einstimmig aus mehreren Bewerbern ausgewählt. Anbieter in Pöttmes und Baar ist ein Konsortium aus O 2 und Allianz Die zunehmende Digitalisierung verlange ein Mehr an Bandbreite im Internet, sagte Bürgermeister Mirko Ketz einer Mitteilung zufolge. Tina Heise von der UGG stellte zunächst ihre Firma vor. Dabei handelt es sich um ein Konsortium aus dem Mobilfunkanbieter O 2 und Allianz. Heise erklärte die Unterschiede zwischen Glasfaser und den jetzigen Kupferleitungen sowie die verschiedenen Möglichkeiten, wie der Anschluss ins Haus gelangt. Im November gehe die Firma in die Feinplanung. Danach könne sie einen Zeitplan festlegen, welche Gebiete wann und wie ausgebaut werden. Am 31. Januar 2023 endet die Angebotsphase. Da als Netzbetreiber die Firma O 2 mit im Boot ist, besteht Heise zufolge bis zu diesem Datum die Möglichkeit, bei Abschluss eines Zweijahresvertrages bei O 2, den Hausanschluss kostenlos zu bekommen. Prinzipiell steht das neue Glasfasernetz weiteren Anbietern zur Nutzung offen. Daher bietet die UGG auch an, ohne Abschluss eines Nutzungsvertrages - dann allerdings kostenpflichtig - einen Hausanschluss zu installieren. Die Kosten erhöhen sich, wenn sich Hausbesitzerinnen und -besitzer nach der Angebotsphase für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Lesen Sie dazu auch Pöttmes Markt Pöttmes wird an Gigabit-Breitbandnetz angeschlossen

Heimat-Check Plus Pöttmeser sehen Sicherheit und Lebensqualität in ihrer Gemeinde positiv Infostand zum Glasfaserausbau in Pöttmes und Baar am Mittwoch und Donnerstag Am Mittwoch, 26. Oktober, ist auf dem Pöttmeser Marktplatz ein erster Infostand zu finden. Hier wird über die verschiedenen Leistungsvarianten von 100 bis 1000 Megabit pro Sekunde informiert. Der Infostand steht einen Tag später an der Schule in Baar. Alle Termine und weitere Neuigkeiten befinden sich auch auf der Internetseite der beiden Gemeinden zum Nachlesen. In der anschließenden Diskussionsrunde stellten sich sowohl Tina Heise als die beiden Bürgermeister Mirko Ketz und Roman Pekis den Fragen aus dem Publikum. (AZ)

