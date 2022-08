Über den kleinen Pöttmeser Ortsteil Schorn gibt es nun eine Chronik

Plus 200 Seiten lang ist die Chronik, die Andreas Schury über Schorn zusammengetragen hat. Was darin zu finden ist und warum jeder einzelne Schorner etwas von dem Buch hat.

Bei der Erforschung der Vergangenheit wird in der Regel der Blick zuerst auf Fürsten, Herzöge oder auf die Geistlichkeit gerichtet. Dabei ist jedoch vor allem Heimatgeschichte in erster Linie eine Geschichte der einfachen Leute, die als Bauern oder Handwerker zu einem großen Teil auf dem Land lebten. Es ist daher erfreulich, wenn sich Forscher die Mühe machen und die Historie eines kleinen Dorfes eingehend aufarbeiten. Ein weiterer Schritt ist es, die Forschungsergebnisse aufzuschreiben und gedruckt als Buch herauszugeben. Als eines der kleineren Dörfer im Landkreis kann sich Schorn nun freuen, dass es seit Kurzem ein gedrucktes Heimatbuch hat.