Ukraine-Krieg: Friedensgebet in der Lutherkirche in Pöttmes

Die evangelische Kirchengemeinde Ludwigsmoos-Pöttmes veranstaltet am Montagabend ein Friedensgebet in der Pöttmeser Lutherkirche.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Ludwigsmoos-Pöttmes am Montag, 28. Februar, ein Friedensgebet. Beginn ist um 18 Uhr in der Lutherkirche in Pöttmes.

Pfarrer: "Wer betet, hat Hoffnung"

Pfarrer Thomas Kelting schreibt „Wer betet, hat Hoffnung.“ Die Kirchengemeinde wolle dieser Hoffnung auf Frieden Ausdruck verleihen und gemeinsam für Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt beten. „Wir sind erschüttert von den Ereignissen in Osteuropa“, so Kelting. „Wir dürfen nicht ohnmächtig daneben stehen. Wir wollen uns gemeinsam treffen und um Frieden bitten, für die Menschen beten und an die Opfer denken."

Willkommen sind dazu alle, die für die Frieden beten wollen, heißt es in der Pressemitteilung.