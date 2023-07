Pöttmes

12:00 Uhr

Umfassende Kanalsanierung in Reicherstein: Nun steht der Zeitplan

Die Kreisstraße AIC27 in Reicherstein, die hier Wallerdorfer Straße heißt, soll nächstes Jahr ausgebaut werden. Im Zuge dessen werden in dem kleinen Pöttmeser Ortsteil die Kanäle umfassend saniert.

Plus Im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein müssen die Kanäle saniert werden. Die Arbeiten sollen heuer beginnen. Nächstes Jahr kommen auf Anwohner große Einschränkungen zu.

Von Nicole Simüller

Auf die Bewohnerinnen und Bewohner von Reicherstein kommt eine umfangreiche Bauphase zu: In dem Pöttmeser Ortsteil müssen die Kanäle saniert werden. Nun steht der grobe Zeitplan fest.

Stefan Wolf, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung im Pöttmeser Rathaus, stellte die weitere Vorgehensweise am Dienstagabend im Marktgemeinderat vor. Wie mehrfach berichtet, sind die Kanäle in dem 150-Einwohner-Ortsteil marode. Untersuchungen zufolge weisen sie Schäden auf, "welche zu sofortigem Handeln Anlass geben". Doch mit einer umfassenden Sanierung alleine ist es nicht getan. Die Kanäle liegen angesichts des geplanten Ausbaus der Kreisstraße AIC27 in Reicherstein teilweise zu hoch und müssen daher tiefer gelegt werden. Stellenweise sollen sie auf einer neuen Trasse verlaufen.

