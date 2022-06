Pöttmes

vor 17 Min.

Umfrage in Pöttmes: Haben Sie das Volksfest vermisst?

Das Zelt war bereits zum Auftakt des Volksfests in Pöttmes gut gefüllt.

Noch bis Sonntag läuft das Volksfest in Pöttmes nach zwei Jahren Pause. Wir haben die Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie am meisten vermisst haben.

Von Inge von Wenczowski

Kühbach, Baar, nun auch Pöttmes: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause finden überall in der Region wieder Feste statt. Viele Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, um zu feiern und Menschen treffen zu können. Von Mittwoch bis Sonntag läuft das Volksfest in Pöttmes. Wir haben einige Gäste dort gefragt, ob sie das Volksfest vermisst haben und was ihnen dort besonders gut gefällt. Paula Golde aus Pöttmes. Foto: Inge von Wenczowski Paula Golde aus Pöttmes: Ich habe das Volksfest jetzt nicht wirklich vermisst, aber schön ist es schon wieder, dass was los ist. Da mein Mann gerade im Krankenhaus ist, werde ich allein nicht mehr hingehen, aber vielleicht schaffen wir es, zusammen zum Altennachmittag zu gehen. Das Bier und das Essen dort sind nämlich eigentlich schon immer recht gut. Früher waren wir öfter dort. Tobias Schmaus und Stefanie Hennig mit Melinda und Louisa aus Pöttmes. Foto: Inge von Wenczowski Tobias Schmaus und Stefanie Hennig mit Melinda und Louisa aus Pöttmes: Wir sind zwar jetzt nicht mega dabei, aber vermisst haben wir das Volksfest schon, vor allem die Kinder. Wir machen von allem ein bisschen was: was essen, dann mal ein Fahrgeschäft. Wir werden sicher noch öfter hier sein. Einen Abend verbringen wir mit Kollegen oder auch so, und auf jeden Fall sind wir beim Kindernachmittag wieder hier. Adrian Gäßl aus Aichach. Foto: Inge von Wenczowski Adrian Gäßl aus Aichach: Ich habe das Volksfest auf jeden Fall vermisst. Das ist ein Kulturfest in der heimatlichen Region, das einfach zusammenschweißt. Da treffen sich alle wieder aus verschiedenen Städten, die mal hier gewohnt haben und inzwischen umgezogen sind. Das Volksfest birgt ein Heimatgefühl, da können andere Events nicht mithalten. Anna-Maria Kühnl aus Pöttmes. Foto: Inge von Wenczowski Anna-Maria Kühnl, Pöttmes: Ein bisschen habe ich es schon vermisst. Vor allem den Umzug, denn der ist schon immer wieder sehr schön. Und wir sind halt mit dem Volksfest aufgewachsen. Als wir jung waren, waren das Markt- und das Volksfest immer die Highlights. Man ist ja sonst nirgends hingekommen. Es gab ja sonst nicht viel. Es erinnert mich auch immer an meine Kindheit. Lesen Sie dazu auch Pöttmes Plus Es darf wieder gefeiert werden: Pöttmeser Volksfest ist eröffnet

Pöttmes Plus Bulldogtreffen in Pöttmes lockt Besucher aus der ganzen Region an

Pöttmes Blaskapelle Pöttmes veranstaltet zum Jubiläum einen Blasmusik-Cup

Themen folgen