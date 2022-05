Umfrage in Pöttmes: Wollen Sie das Neun-Euro-Ticket nutzen?

Für neun Euro können Fahrgäste im Juni, Juli und August mit dem Neun-Euro-Ticket den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Wollen die Menschen das nutzen?

Bundestag und Bundesrat haben grünes Licht für das 9-Euro-Ticket gegeben. Die Fahrgäste können in den Monaten Juni, Juli und August damit den Öffentlichen Nahverkehr nutzen. Die Bundesregierung möchte so entlasten und herausfinden, ob die günstigen Preise ein Anreiz sind, öfter aufs Auto zu verzichten. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Pöttmeser Marktplatz gefragt, ob sie das Ticket nutzen werden.

Martina Mayer aus Pöttmes, hier mit ihrer Tochter, wird das Ticket nicht nutzen. Foto: Inge von Wenczowski

Martina Mayer aus Pöttmes:

Da meine Tochter und ich eigentlich nur in Pöttmes und Umgebung unterwegs sind, werden wir zwei das Ticket nicht nutzen. Mein Mann pendelt nach München, der wird sich eines besorgen. Wenn die Verbindungen besser wären, würden wir viel häufiger den ÖPNV nutzen. Als wir noch in München wohnten, haben wir nur die Öffentlichen genutzt.

Umfrage Mario Kohn aus Pöttmes braucht das Ticket zwar nicht, würde es aber prinzipiell schon kaufen. Foto: Inge von Wenczowski

Mario Kohn aus Pöttmes:

Ich hätte mir kürzlich gern ein Ticket gekauft, aber das gab es da noch nicht. Eigentlich brauche ich es zwar nicht, weil ich nur ab und zu wo hin muss, aber prinzipiell würde ich es schon kaufen. Allerdings habe ich gelesen, dass die Züge völlig überfüllt sind. Für den Urlaub würde ich es nicht nutzen. Da fahre ich nur nach Berlin und dann erste Klasse.

Sandra Stadlmayr aus Ellerbach bei Holzheim (Landkreis Dillingen) bleibt mit dem ÖPNV zu viel Zeit auf der Strecke. Foto: Inge von Wenczowski

Sandra Stadlmayr aus Ellerbach bei Holzheim (Landkreis Dillingen):

Nein, ich nutze das Ticket nicht. Ich fahre mit dem Auto, weil die Wartezeiten einfach zu lange sind. Das Neun-Euro-Ticket ist zwar günstig, aber die Frage ist, wie viel Zeit da auf der Strecke bleibt. ICE und so darf man ja nicht fahren. Ich denke, das ist schon alles so gewollt, weil viele Leute einfach nicht die Zeit haben und es deshalb gar nicht nutzen.

Elisabeth Tschentscher aus Pöttmes würde das Ticket schon nutzen. Foto: Inge von Wenczowski

Elisabeth Tschentscher aus Pöttmes:

Ja, ich würde das Ticket wahrscheinlich schon nutzen, aber ich habe Bedenken, dass die Züge ganz schön überfüllt sind. Für Pendler ist es sicher gut und in der Stadt auch. Unsere Kinder wohnen ja in München, die können das sicher gut brauchen, um irgendwo hinzukommen. Ich weiß aber nicht, ob das Ticket auch am Wochenende gilt, oder nur unter der Woche.