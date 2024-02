Pöttmes

12:20 Uhr

Umstrittene Wohnanlage im Ortskern: Ausschuss beschließt Auflagen

Nahe der Neuburger Straße in Pöttmes ist eine Wohnanlage geplant. Nun billigte der Marktentwicklungsausschuss den Entwurf des Bebauungsplans.

Plus Im Pöttmeser Ortskern soll nahe der Neuburger Straße eine Wohnanlage mit rund 15 Einheiten entstehen. Die Bedenken der Anwohner sind Thema einer Ausschusssitzung.

Von Nicole Simüller

Im Pöttmeser Ortskern soll nahe der Neuburger Straße eine Wohnanlage entstehen. Anwohnerinnen und Anwohner erhoben bereits früh Einwände dagegen. Nun befasste sich der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss mit dem Bebauungsplanentwurf für das Vorhaben. Einige Anwohnerinnen und Anwohner verfolgten die Sitzung als Zuhörer. Der Ausschuss legte mehrere Auflagen fest. Erst, wenn sie erfüllt sind, hält der Ausschuss das Bauvorhaben für zustimmungsfähig.

Bereits in den vergangenen Monaten hatten Anwohner Bedenken geltend gemacht. Dabei ging es unter anderem um die Verkehrs- und Parksituation oder den Schallschutz. Eine benachbarte Gerberei befürchtet Klagen von neuen Bewohnern wegen des Geruchs aus ihrem Trockenschuppen. Ein weiterer Anwohner sah die Gefahr, dass durch den Neubau Risse an seinem Wohnhaus entstehen könnten. Auch die Gemeinde hatte Einwände. Der Gemeinderat vertagte die Angelegenheit, das Architekturbüro änderte die Pläne teilweise ab. Rund 15 Wohneinheiten sollen nun in Form von zwei Mehrfamilienhäusern und einem Einfamilienhaus entstehen. Die Tiefgarage wurde versetzt.

