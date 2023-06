Unbekannte brechen Bauwagen in Ebenried auf

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte mehrere Gegenstände und Bargeld aus einem Bauwagen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich in der Nacht von Montag, 5. Juni, auf Dienstag, 6. Juni, sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen in Ebenried abgestellten Bauwagen eingedrungen. Sie entwendeten laut Polizei mehrere Gegenstände sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter 08251/89890 mit der Polizeiinspektion in Aichach in Verbindung zu setzen. (AZ)