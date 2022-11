Pöttmes

Unbekannte brechen in Pöttmes in zwei Häuser ein

Unbekannte haben in Pöttmes am Donnerstagabend die Fenster von zwei Häusern aufgehebelt.

Am Donnerstag zwischen 17 und 22 Uhr sind Einbrecher in zwei Anwesen eingedrungen - in einem Fall konnten sie auch Beute machen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Donnerstagabend ist es in Pöttmes zu zwei Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten der oder die Täter zwischen 17 und 19.30 Uhr in der Sonnenstraße ein von der Straße abgewandtes Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Sie flohen allerdings ohne Beute vom Tatort - möglicherweise, weil sie beim Einbruch gestört wurden. Der zweite Einbruch erfolgte zwischen 17 und 22 Uhr in der Goethestraße. Der oder die Unbekannten hebelten auch hier ein Erdgeschossfenster aus und entwendeten mehrere Schmuckgegenstände. Sie konnten unerkannt fliehen. Die Polizei geht aufgrund der Nähe der beiden Tatorte derzeit davon aus, dass die Einbrüche von dem- oder denselben Tätern ausging. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251-89890. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg. (inaw)

