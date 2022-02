Pöttmes

vor 31 Min.

Unbekannte Einbrecher scheitern in Pöttmes an Haustür

In der Nacht zum Dienstag versuchen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Pöttmeser Postweg einzudringen. Das gelingt ihnen jedoch nicht.

Einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus meldet die Aichacher Polizei aus Pöttmes. Die Täter machten sich in der Nacht zum Dienstag ans Werk. Der Sachschaden nach dem Einbruchsversuch in Pöttmes ist erheblich Laut Mitteilung der Polizei wurde der Einbruchsversuch zwischen 20 Uhr am Montagabend und 11 Uhr am Dienstagvormittag an dem Haus im Postweg verübt. Die Unbekannten versuchten dabei, die Haustür aufzuhebeln. Doch das gelang ihnen nicht. Sie richteten allerdings einen Sachschaden von geschätzt 1500 Euro an. Die Polizei Aichach hofft nun auf Hinweise unter 08251/8989-11. (jca)

Themen folgen