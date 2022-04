Unbekannte fällen Baumstamm nach tödlichem Unfall in Gundelsdorf

Am 3. April prallte ein 24 Jahre alter Mann bei Gundelsdorf gegen einen Baum und starb noch am Unfallort. Nun haben Unbekannte diesen Baum gefällt.

Es war ein tragischer Verkehrsunfall: Am Sonntag, 3. April, am frühen Morgen ist ein 24 Jahre alter Mann bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem Auto in der Nähe des Pöttmeser Ortsteils Gundelsdorf von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann aus Hollenbach starb noch an der Unfallstelle. Zum Unfallhergang gibt es nach Auskunft der Polizei derzeit keine neuen Informationen. Nun haben Unbekannte vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Baum an der Staatsstraße 2035 gefällt, gegen den der Autofahrer geprallt war.

Zusammenhang mit tödlichem Autounfall bei Gundesdorf ist unklar

Wie die Polizei mitteilt, wurde der circa 70 cm dicke Baum neben der Fahrbahn abgelegt. Außerdem wurden Teile der unmittelbar vor dem Baum befindlichen Schutzplanke abgetrennt. Nur die metallenen Stümpfe der Verankerung ragten noch aus dem Boden. Auch diese Teile wurden anschließend neben der Fahrbahn deponiert. Inzwischen ist die Leitplanke wieder montiert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.

Ob es einen Zusammenhang mit dem tödlichen Autounfall gibt, weiß die Polizei nicht. "Wir haben keinen Anhaltspunkt oder Verdacht", sagt der stellvertretende Inspektionsleiter Markus Bommler. Deshalb hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. "Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr", erklärt Bommler. Insbesondere die metallenen Stümpfe der Schutzplanke seien ein Risiko. Außerdem verstoße die Baumfällung gegen das Naturschutzgesetz.

Lesen Sie dazu auch