Unbekannte sprühen Hakenkreuze auf Linienbusse in Pöttmes

Auf zwei Linienbusse in Pöttmes haben Unbekannte rassistische Schriftzüge, darunter Hakenkreuze, gesprüht. Die Polizei spricht von einem vierstelligen Schaden.

An der Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes haben Unbekannte zwei Linienbusse mit rassistischen Graffiti besprüht. Die Tat geschah zwischen Montagabend um 18 Uhr und Dienstagmorgen um 8 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, wurden an den Bussen in unterschiedlichen Farben großflächige Schriftzüge mit rassistischen Inhalten und Hakenkreuze angebracht.

Schaden an Bussen in Pöttmes beläuft sich laut Polizei auf vierstelligen Betrag

Der Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)