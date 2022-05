Unbekannte zapfen in Pöttmes Benzin aus Autos ab

Aus zwei Autos in Pöttmes wird am Wochenende Benzin gestohlen. Die Täter oder Täterinnen beschädigen dabei auch die Autos.

Mehrere Liter Benzin wurden vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag von zwei Autos in Pöttmes gestohlen. Wie die Polizei berichtet, waren die Fahrzeuge im Bereich der Ebenrieder Straße abgestellt. Der oder die Unbekannten gingen die Autos laut Polizei "gewaltsam an", so dass zum entstandenen Diebstahlschaden auch noch Sachschaden entstand.

Diebstahl: So hoch schätzt die Polizei den Schaden in Pöttmes

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 350 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich unter 08251/8989-0 mit der Polizei in Aichach in Verbindung zu setzen. (AZ)