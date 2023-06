Unbekannter beschädigt Verkehrsschild bei Dießmühle

Ein Verkehrsschild an der Kreisstraße AIC1 bei Pöttmes ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Verursacher.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat ein Verkehrsschild auf der Kreisstraße AIC1 im Bereich der Dießmühle bei Pöttmes beschädigt. Einer Streife der Polizeiinspektion Aichach fiel am Samstag gegen 18.30 Uhr der Schaden an dem Verkehrszeichen auf. Es weist auf die an dieser Stelle zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern hin.

Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher des Schadens

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Schaden mit einem Traktor oder einem ähnlichen Fahrzeug verursacht wurde. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)