Unbekannter Mann spricht Kind in Pöttmes aus Kombi heraus an

In Pöttmes spricht ein unbekannter Mann ein Grundschulkind aus einem Auto heraus an. Ein Elternteil informiert daraufhin sowohl die Polizei als auch die Schule.

Ist in Pöttmes ein unbekannter Mann unterwegs, der Grundschulkinder anspricht? Ein Leser hat unserer Redaktion mitgeteilt, dass dies der Fall sein soll. Bereits mehrfach seien Kinder aus einem Kombi heraus angesprochen worden. Laut dem Leiter der Polizeiinspektion Aichach, Michael Jakob, ist der Polizei ein Fall bekannt. Sie seien diesem Hinweis nachgegangen, hätten die Ermittlungen aber aus Mangel an Beweisen eingestellt. Bei diesem Thema müsse die Polizei vorsichtig sein, sagt Jakob. Schnell entstünden Spekulationen, was gewesen sein könnte. Insbesondere dann, wenn das Thema in Eltern-WhatsApp-Gruppen thematisiert würde.

Die Schulleitung hat den Vorfall mit den Schülern besprochen

Auf Anfrage teilte die Konrektorin der Grund- und Mittelschule Pöttmes, Silke Oßwald, mit, die Schulleitung wisse von einem Grundschulkind, das angesprochen worden war. Ein Elternteil hatte den Vorfall gemeldet. Der Mann habe das Kind am Himmelfahrtwochenende aus seinem Auto heraus angesprochen. Oßwald sagt: "Wir haben den Fall auch in der Schule behandelt und den Kindern die allgemeine Gefahrenlage klargemacht." (lavoe)

Lesen Sie dazu auch