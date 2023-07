Unbekannter zerkratzt geparktes Auto in Pöttmes an mehreren Stellen

In Pöttmes wird ein geparktes Auto nahe der Schule an mehreren Stellen verkratzt. Die Aichacher Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat in Pöttmes ein geparktes Auto an mehreren Stellen zerkratzt. Der 50-jährige Fahrer hatte den Wagen am Samstag zwischen 20 und 22.45 Uhr an der Gartenstraße nahe der Grund- und Mittelschule abgestellt.

Geparktes Auto in Pöttmes verkratzt: Höhe des Schadens nicht bekannt

Wie hoch der Schaden ist, teilte die Aichacher Polizei nicht mit. Sie bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)