Unbekanntes Auto beschädigt schwarzen Opel Astra

Wegen einer Unfallflucht am Dienstagvormittag in Pöttmes ermittelt jetzt die Aichacher Polizei. Dabei wurde ein schwarzer Opel Astra beschädigt.

Der Opel war laut Mitteilung der Polizei zwischen 9 und 11 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Bürgermeister-Rohrmüller-Straße abgestellt. Ein bislang unbekanntes Auto beschädigte diesen und richtete einen Sachschaden von rund 1000 Euro an. Die Person am Steuer fuhr weiter, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Aichach unter 08251/8989-11 entgegen. (AZ)