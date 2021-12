Unfall in Pöttmes: Frau kracht beim Einparken gegen die Wand eines Discounters

In Pöttmes kracht eine Autofahrerin beim Einparken an die Wand eines Einkaufsmarkts - mit Tempo 30. Der Unfall ist für sie schmerzhaft.

Ein ungewöhnlicher Unfall ist am Dienstagmittag in Pöttmes passiert. Wie die Polizei mitteilte, krachte eine Autofahrerin beim Einparken gegen die Außenwand eines Discounters an der Schrobenhausener Straße.

Unfall in Pöttmes: Autofahrerin bremst nicht und kracht gegen Wand

Den Beamten zufolge fuhr die 39-Jährige gegen 11.30 Uhr auf den Parkplatz des Discount-Marktes. Aus bislang ungeklärten Gründen bremste sie ihr Auto nicht ab und prallte stattdessen mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 Stundenkilometern gegen die Gebäudeseite des Marktes.

Obwohl der Airbag auslöste, brach sich die Frau den rechten Arm. Der Rettungsdienst brachte sie ins Aichacher Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 5200 Euro, davon 5000 Euro am Auto und 200 Euro am Gebäude. (nsi)