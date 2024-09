Unteres Tor in Pöttmes ist bis Anfang Oktober wieder gesperrt

Autofahrer, die von Osten her auf den Pöttmeser Marktplatz wollen, müssen derzeit wieder Umwege in Kauf nehmen. Das Untere Tor in Pöttmes ist erneut für mehrere Wochen wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Wie berichtet, war das Tor in mehreren Abschnitten Ende vergangenen Jahres und heuer im Sommer umfassend saniert worden. Die aktuellen Arbeiten dauern nach Angaben der Pöttmeser Bauverwaltung voraussichtlich bis Ende September. Es stehen unter anderem Arbeiten im Durchgang des Tores, der Anstrich sowie kleinere Reparaturarbeiten an. Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sind immer wieder Trocknungsphasen vorgesehen. Zum Festakt am Sonntag, 20. Oktober, im Rahmen des 700. Marktjubiläums soll das denkmalgeschützte Tor fertig saniert sein. (nsi)