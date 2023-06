Unzuverlässige Busverbindung in Osterzhausen ärgert die Anwohner

Plus Die Bushaltestellen in dem Pöttmeser Ortsteil werden nur sporadisch bedient. Ihrem Ärger machen die Osterzhausener bei der Bürgerversammlung Luft.

Schulkinder, die nicht zur Schule, und Erwachsene, die nicht rechtzeitig zur Arbeit oder wichtigen Terminen kommen - die Unzuverlässigkeit der Busse im Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen war der Aufreger des Abends bei der Bürgerversammlung im dortigen Pfarrhaus. Insgesamt 21 Bürgerinnen und Bürger sowie je drei Gemeinderatsmitglieder und Ortssprecher hatten sich versammelt, um den Jahresbericht des Pöttmeser Bürgermeisters Mirko Ketz zu verfolgen und eigene Anliegen zu formulieren.

Dabei stellte sich heraus, dass die Bushaltestellen nur sehr sporadisch und nicht zuverlässig bedient werden. Eine Mutter berichtete, dass sie ihren Sohn, der die erste Klasse besucht, schon drei Mal selbst zur Schule habe bringen müssen, weil der Bus einfach nicht gekommen sei. Andere Anwesende bestätigten ähnliche Vorfälle. Bürgermeister Ketz zeigte sich wenig erfreut über diese Vorgänge. Er erklärte, dass dies zwar nicht Sache der Gemeinde sei, sondern in der Verantwortung des Landkreises und des AVV liege, er sich aber selbstverständlich umgehend um die Problematik kümmern werde.