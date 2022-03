Pöttmes

vor 32 Min.

Verbindungsstraße von Wohnviertel zu Gewerbegebiet in Pöttmes kommt

Am Salzsiloweg, in Pöttmes auch Salzberg genannt, soll ein Geh- und Radweg entstehen. Er soll heuer noch gebaut werden - ebenso wie die Verbindungsstraße zum benachbarten Gewerbegebiet.

Plus Zwischen dem Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße und dem benachbarten Wohngebiet in Pöttmes soll eine Verbindungsstraße entstehen. Im Anschluss ist ein Radweg geplant.

Von Nicole Simüller

Soll zwischen dem Wohngebiet im Pöttmeser Osten und dem benachbarten Gewerbegebiet eine Verbindungsstraße gebaut werden? Darüber hatten die politischen Gremien in Pöttmes in der Vergangenheit mehrfach diskutiert. Nun gab es einen einstimmigen Beschluss im Marktentwicklungsausschuss dazu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen