Versuchter Totschlag: Mann wird in Arbeiterunterkunft mit Messer attackiert

In einer Arbeiterunterkunft im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf greift am Montagabend laut Polizei ein Mann einen anderen mit einem Messer an. Er verletzt ihn schwer.

Im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf ist es am Montag zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Mittwochnachmittag mitteilte, verletzte dabei offenbar ein 57-jähriger Tatverdächtiger einen 52-Jährigen schwer.

Zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam es nach ersten Erkenntnissen am Montagabend gegen 21 Uhr in einer Arbeiterunterkunft an der Bürgermeister-Mörtl-Straße. Im weiteren Verlauf griff nach Polizeiangaben der 57-Jährige den 52-Jährigen offenbar mit einem Messer an und verletzte ihn dabei im Oberkörperbereich und an den Händen.

Vorfall in Arbeiterunterkunft Gundelsdorf: Mann liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Der 52-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen den 57-Jährigen unmittelbar nach ihrem Eintreffen am Anwesen vorläufig fest.

Der 57-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 57-Jährige sitzt nun nach Polizeiangaben in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. (nsi)