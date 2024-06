Viele Gäste gratulieren Pöttmeser Bürgermeister zum 50. Geburtstag

Der Pöttmeser Bürgermeister, Mirko Ketz, feiert mit einem Empfang im Rathaus seinen 50. Geburtstag. Unter den vielen Gratulanten ist auch eine frisch gekrönte Majestät.

Nicht nur der Markt Pöttmes kann in diesem Jahr mit dem 700-jährigen Bestehen seines Marktrechts ein rundes Jubiläum feiern, sondern auch das Gemeindeoberhaupt: Bürgermeister Mirko Ketz wurde 50 Jahre alt und stieß zu diesem Anlass am Freitagnachmittag im Rathaus mit Bürgern und Bürgerinnen an.

Unzählige Gratulanten und Gratulantinnen kamen nach und nach in den festlich vorbereiteten Kultursaal, um Ketz zu beglückwünschen. Die ersten waren dabei die Kinder der Kindertageseinrichtung Adlerhor(s)t. Sie brachten Ketz ein entzückendes Ständchen dar. Zur Belohnung durfte sich jedes Kind ein Eis aus der extra geliehenen Eistruhe nehmen und gemütlich vor Ort verspeisen.

Viele Gratulantinnen und Gratulanten überbrachten dem Pöttmeser Bürgermeister, Mirko Ketz, zum 50. Geburtstag ihre Glückwünsche bei einem Empfang im Rathaus. Foto: Inge von Wenczowski

Wittelsbacher-Land-Königin gratuliert mit selbst gebackener Erdbeertorte

Überall an den vorbereiteten Stehtischen sammelten sich Grüppchen von Gästen zum Plaudern und gemeinsamen Feiern. Neben vielen Ratsmitgliedern sowie Vertretern und Vertreterinnen der Vereine gab sich auch eine Majestät die Ehre: Die beim Pöttmeser Volksfest vor wenigen Wochen gekrönte Wittelsbacher-Land-Königin Marie-Luise I. aus dem Rehlinger Ortsteil Oberach sprach Ketz ihre Glückwünsche aus und beschenkte ihn mit einer schön verzierten, selbst gebackenen Erdbeertorte. Backen sei ihr "zweitliebstes Hobby", erklärte die passionierte Feuerwehrfrau mit einem strahlenden Lächeln.

Im Rathaus erwartete die Besucher und Besucherinnen ein ansprechendes Büfett, reichlich bestückt mit Häppchen und vielen kalten Getränken. Fröhlich nahm Ketz die Glückwünsche und kleinen Aufmerksamkeiten entgegen und führte lange Gespräche mit seinen Gästen.

