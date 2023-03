Pöttmes

18:30 Uhr

Viele neue und altbekannte Aussteller schmücken den Ostermarkt in Pöttmes

Vielerlei aus Holz hatte Holger Golling aus Handzell beim Ostermarkt in Pöttmes zu bieten.

Plus Beim Ostermarkt in Pöttmes bieten viele Aussteller aus der Region ihre Waren an. Das ungemütliche Wetter sorgt jedoch für Zurückhaltung bei den Besuchern.

Trotz des sehr ungemütlichen und wechselhaften Wetters wagten sich einige Besucher und Besucherinnen am Sonntagnachmittag zum Ostermarkt auf den Marktplatz in Pöttmes. Auch in diesem Jahr waren die Verkaufsplätze Handwerkern und Handwerkerinnen aus der Region vorbehalten.

Die Gäste stießen an den Ständen auf manch wohlbekanntes Gesicht. Schreiner Holger Golling aus dem Pöttmeser Ortsteil Handzell bot eine vielfältige Auswahl an Holzkunstgegenständen wie Vasen und Kerzenhalter. Für die Kleinsten hatte er Spielzeugautos mitgebracht. Die kunstvoll verzierten Osterkerzen und Palmbuschen von Claudia Klimes erfreuten sich weiterhin großer Beliebtheit.

